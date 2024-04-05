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Эксперт перечислил возможные причины отказа в маткапитале на покупку жилья

Лашко: отказать в выдаче маткапитала на покупку жилья могут из-за ветхого дома
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В некоторых случаях Фонд пенсионного и социального страхования РФ может отказать в выдаче материнского капитала на покупку жилья. Финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко рассказал «Известиям» 5 апреля, когда это может произойти, а также объяснил правила, и требования, которые нужно соблюсти, чтобы получить выплату.

Он отметил, что, во-первых, отказ можно получить, если ребенку нет трех лет.

«По законодательству, пока ребенку не исполнится три года, можно использовать маткапитал только в погашении ипотеки», — уточнил эксперт.

Кроме того, с ситуацией отказа можно столкнуться из-за технических причин: из-за неверно заполненного заявления или из-за недостающего документа. В этом случае следует изучить до конца причину, исправить и преподать заявление заново, добавил Лашко.

«Третья причина — дом находится в аварийном или ветхом жилье. Многие, видя низкую стоимость жилья, бегут ее покупать за маткапитал. Здесь, конечно, мысли о расселении в будущем, ведь взамен будет предоставлена достойная квартира или дом. За наличные вы можете приобрести данную недвижимость, но за маткапитал — нет. Вам социальный фонд, к сожалению, откажет. Ведь жилье не является жилым», — сказал финансовый эксперт.

Сложности могут возникнуть и в случае покупки доли.

Еще одна причина отказа — лишение родительских прав.

«При таком основании родители лишаются всех пособий и субсидий, поэтому наличие сертификата на руках еще ни о чем не говорит. Это не дает никаких гарантий и прав на маткапитал. Для того чтобы убедиться, что материнский капитал действительно есть у семьи, потребуется заказать справку об остатке материнского капитала, которую можно заказать на «Госуслугах», — отметил Лашко.

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Ранее, 29 февраля, президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию предложил программу материнского капитала продлить минимум до 2030 года. Он отметил, что в настоящее время семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тыс. рублей. При этом размер материнского капитала регулярно индексируется.

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