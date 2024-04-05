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Мэр Москвы рассказал о развитии вокзала Москва-Сити

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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В Москве открылся северный вестибюль городского вокзала Москва-Сити МЦД-4 — бывшей станции Тестовская. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, Москва-Сити — один из наиболее динамично развивающихся деловых районов города. «Рельсовый каркас создаем здесь с запасом. Приняли решение сменить название московского городского вокзала на более подходящее — Москва-Сити», — отметил Собянин.

Образованные в этом районе два транспортных узла включают станции метро, МЦК и МЦД. В состав первого из них — Москва-Сити — вошли станции метро Филевской линии (бывшая «Международная»), МЦК (бывшая «Деловой центр МЦК») и МЦД-4. Второй транспортный хаб — «Деловой центр» — состоит из станций Филевской (бывшая «Выставочная») и Солнцевской линий, а также БКЛ.

По оценке мэра, открытие Московского городского вокзала (МГВ) «значительно улучшило транспортную доступность делового центра «Москва-Сити» и пяти ближайших районов столицы». Теперь с комфортом в район делового центра могут добираться жители западных и восточных районов Москвы и ближнего Подмосковья.

Мэр также сообщил об открытии пешеходной галереи, благодаря которой из Сити теперь можно с удобством пройти к жилым домам в Мукомольном проезде. Позднее в этом году планируется завершить интеграцию южного вестибюля МГВ Москва-Сити со станцией МЦК.

Собянин также рассказал о планах строительства еще ряда объектов, в том числе пешеходного тоннеля, который свяжет станции МЦД-1 и МЦД-4, и городского вокзала на первом диаметре. Планируется также оборудовать около 4 км прилегающих дорог, в том числе реконструировать транспортные развязки на пересечении Третьего транспортного кольца со Звенигородским шоссе.

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