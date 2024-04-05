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Сводка спецоперации на Украине за неделю

Сводка спецоперации на Украине 31 марта — 5 апреля
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий за неделю с 31 марта по 5 апреля можно в материале «Известий».

ВС РФ в период с 31 марта по 5 апреля в ответ на попытки Украины нанести ущерб объектам нефтегазового сектора России осуществили 39 групповых ударов по объектам энергетической отрасли противника, а также по предприятиям ВПК, средствам ПВО, арсеналам, базам горючего, пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников. Как подчеркнули в Минобороны РФ, цели были достигнуты.

Кроме того, за неделю российские военные отразили 10 атак противника на купянском направлении. Там ВСУ потеряли до 270 военнослужащих и технику.

На донецком направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Курдюмовка, Новомихайловка, Клещеевка, Спорное, Андреевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 2 тыс. человек, шесть танков и другую технику.

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На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Водяное. Также было отражено 39 контратак Украины. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1695 военнослужащих.

На южнодонецком направлении ВСУ потеряли 760 человек, а потери на херсонском направлении составили 240 военных.

«Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск в течение недели уничтожены три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300», — сказано в сообщении ведомства.

Также были уничтожены два истребителя Су-27 и один МиГ-29 воздушных сил Украины и 1119 беспилотных летательных аппаратов.

В течение недели сдались в плен семь украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 18 892 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15 691 танк и другие боевые бронированные машины, 1264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8674 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 627 единиц специальной военной автомобильной техники.

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