Вылет самолета Azur Air из Пхукета в Сочи задержался из-за неисправности

Вылет рейса ZF40-68 из Таиланда по маршруту Пхукет – Сочи авиакомпании Azur Air задержался из-за технической неисправности. Об этом 5 апреля сообщили «Известиям» в пресс-службе перевозчика.

«Экипаж при подготовке к вылету обнаружил техническую неисправность в системе кондиционирования. Командир принял решение о возврате на стоянку для устранения замечаний. Эвакуация пассажиров не проводилась. Высадка пассажиров в здание аэровокзала прошла в штатном режиме, специальная техника не задействовалась», — рассказали в пресс-службе.

На борту самолета продолжает работу технический персонал авиакомпании. При этом сама неисправность уже локализована. Представитель перевозчика добавил, что самолет будет готов к выполнению рейса в ближайшее время. Авиакомпания приносит пассажирам, отметили в пресс-службе.

Перед этим в Сети появились сообщения, что самолет Boeing 767 якобы задымился при попытке вылета из Пхукета в Сочи. Отмечалось, что рейс Azur Air должен был вылететь в 14:35 по местному времени (10:35 мск), однако при попытке взлета в пассажирский салон проник дым. У пассажиров началась паника, взлет был остановлен, а люди — эвакуированы.

Ранее, 9 февраля, на Кубе на 19 часов задержали вылет самолета авиакомпании Nordwind Airlines в Москву из-за поломки топливозаправщика, перевозившего керосин в кубинский аэропорт. Изначально самолет должен был вылететь из аэропорта Кайо-Коко в Шереметьево 8 февраля в 18:00 по местному времени (02:00 мск 9 февраля), однако в результате борт вылетел в 20:57 мск. Как рассказала «Известиям» одна из пассажирок, информации о причинах задержки долго не предоставляли.