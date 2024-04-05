В России впервые провели IT-олимпиаду для школьников

В России завершилась олимпиада по промышленной разработке в сфере цифровых технологий PROD. Подобный конкурс прошел для школьников впервые.

Всего в олимпиаде приняли участие порядка 4 тыс. школьников. Более 150 из них при поддержке экспертов смогли разработать собственные IT-продукты.

Призерами PROD стали ученики старших классов из разных регионов: от Калининграда до Хабаровска. Победителем стал Михаил Жемчужников из Ростова-на-Дону. Подросток создал приложение для поиска друзей и команд по интересам. Пользователю программы нужно заполнить анкету, и он появляется в списке. При помощи свайпов его можно добавлять или не добавлять в команду. «У нас удобное приложение, в котором можно ввести любую информацию, которую ты хочешь. Прикрепить все ссылки, направление, описание о себе, опыт», — отметил Жемчужников.

Организаторы олимпиады — Центральный университет, «Тинькофф» и Высшая школа экономики. Они предлагают призерам дополнительные баллы к ЕГЭ, гранты на обучение и возможность пройти упрощенный отбор на стажировку в «Тинькофф».

Ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич рассказал, что 50% выпускников столичных вузов работают не по специальности. «Мы хотим выпускать ребят, которые точно найдут себе работу. Точно будут трудоустроены. Эта работа будет им интересна», — подчеркнул он.

По словам директора по информационным технологиям, вице-президента «Тинькофф» Вячеслава Цыганова, стажировки в компании — это по факту гарантированное трудоустройство. «У нас почти все дети, которые приходят на стажировку, остаются работать в компании. Они делают абсолютно те же задания, которые делают наши сотрудники. Постепенно их сложность растет, постепенно их количество растет и в течение двух-трех месяцев, соответственно, почувствовав, как мы работаем, как мы что-то создаем, они получают больше самостоятельности», — добавил Цыганов.