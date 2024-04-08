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Как карта легла

Юрист Игорь Грибков — о перспективах платежей «Миром» за рубежом
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В последнее время финансовые учреждения некоторых дружественных стран сообщили о прекращении работы с картами российской платежной системы «Мир» в связи с угрозой вторичных санкций.

Началось с того, что большинство банков в Армении уведомили клиентов о том, что не обслуживают операции с российскими картами с 30 марта. При этом работу с «Миром» продолжает «ВТБ Армения» — «дочка» российской кредитной организации. Затем Межбанковский процессинговый центр, который выступает оператором национальной платежной системы Киргизии «Элкарт», сообщил, что прекращает обслуживание карт «Мир». Об этом же заявил и ряд крупных банков Казахстана.

На сегодня картами «Мир» за границей можно расплатиться в Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме, Таджикистане, на Кубе. В Казахстане также доступна часть операций в банкоматах некоторых кредитных организаций — тех, кто не отказался от «Мира».

За рубежом для российских граждан в качестве средств оплаты кроме нацкарт доступны:

  • наличные (важно помнить, что по-прежнему за границу можно вывозить не более эквивалента $10 тыс. на одного человека),
  • карты платежной системы UnionPay (работают не во всех странах),
  • карты зарубежных банков,
  • системы денежных переводов (например, «Юнистрим» или «Золотая корона»).

В некоторых банках отдельных стран, например Киргизии, до сих пор можно открыть счет и получить карту дистанционно по доверенности.

При платежах за границей, особенно с карт зарубежных банков, необходимо помнить о правилах российского валютного контроля, под которые подпадают все граждане РФ независимо от налогового резидентства. Запрещены, например, переводы со своей зарубежной карты на зарубежный счет другого гражданина РФ.

Кроме того, в течение месяца после открытия зарубежного счета нужно подать уведомление об этом в налоговую. И это не всё: придется регулярно, не позднее 1 июня, подавать в ФНС данные о движении средств по нему за прошедший год.

Системы денежных переводов лишены этого недостатка, но менее удобны с точки зрения самой функции оплаты.

В некоторых странах возможна прямая оплата товаров и услуг криптовалютой. Так, в Сальвадоре биткоин признан в качестве легального средства платежа наравне с обычными деньгами с 2021 года. Там есть официальное государственное приложение Chivo для осуществления транзакций. В США с законодательной точки зрения криптовалюта рассматривается как свободно конвертируемая валюта.

Но в большинстве стран, которые так же, как и Россия, не признают крипту в качестве законного средства платежа, легальна ее конвертация, то есть продажа криптовалюты за фиатные деньги. Важно помнить: если российский гражданин продает биткоины или их аналоги за рубежом, то налоговые резиденты РФ должны заплатить с таких операций НДФЛ (в случае, если крипта продавалась по более высокому курсу, чем покупалась, то есть если в итоге человек получил доход).

В свете последних событий Центральный банк РФ сообщил, что прорабатывается вопрос о расширении сети российских банкоматов в странах, где отказались от российской карты «Мир». Это, конечно, будет полезным и для туристов, и для релакантов.

Нашим гражданам при решении о поездке или переезде за рубеж важно понимать, возможно ли в шаговой доступности найти банкомат, в котором со своей российской карты можно снять деньги в местной валюте, особенно на случай внезапной необходимости. Но, насколько такие банкоматы заменят карты «Мир», зависит от комиссий банков за конвертацию валюты. Иногда для людей разница с курсом в местных обменных пунктах настолько значительна, что они предпочитают везти с собой наличные и менять их на месте.

Кроме того, в Банке России заявили, что работают над потенциалом трансграничных операций для граждан через систему быстрых платежей (СБП). Насколько ее развитие за границей возможно? На это в первую очередь будет влиять готовность иностранных контрагентов сотрудничать с СБП, несмотря на санкции, которые введены с 2022 года в отношении ЦБ (оператор и расчетный центр СБП), и с этого года в отношении НСПК (операционный и платежный клиринговый центр системы быстрых платежей).

Автор — советник налоговой практики юридической компании ЭБР, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education)

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