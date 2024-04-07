Эксперт рассказал об особенностях инвестиций в ценные бумаги

Любой инвестор, приходящий на фондовый рынок, должен иметь определенный базовый уровень знаний, отметил руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами инвестиционной компании Fontvielle Сергей Соловых. Он рассказал «Известиям», что нужно учесть начинающим инвесторам, и объяснил особенности ценных бумаг.

«Если говорить про ценные бумаги, то есть две большие группы — это акции и облигации. Первые представляют собой доли в компании, вторые — это долговые обязательства. С учетом уже этой особенности стратегии инвестирования в них будут различаться», — сказал эксперт.

По его словам, есть две основные инвестиционные стратегии, которые хорошо работают с акциями на российском рынке. Первая — дивидендная, когда бумаги покупают с целью получения регулярных выплат.

«Дивидендная политика компаний четко регламентирована и существуют эмитенты, которые из года в год делятся частью своей прибыли с акционерами. Кстати, обычно отечественные компании выплачивают дивиденды за прошлый год в мае-июне», — уточнил он.

Вторая стратегия — спекулятивная или стратегия роста. Как объяснил эксперт, она предполагает инвестиции в перспективные бизнесы, которые имеют высокий потенциал — те, которые не имеют сильных конкурентов или развиваются в быстрорастущих отраслях, например IT. В этом случае инвестор пытается заработать на разнице в цене между покупкой и продажей актива.

«Я бы не рекомендовал начинать с нее, поскольку она требует определенного уровня погруженности в рынок, большего, чем дивидендная», — добавил эксперт.

Еще один вариант — купить акции так называемых голубых фишек, то есть крупных системообразующих компаний России, лидеров в своих отраслях.

«В этом случае брать лучше всего с горизонтом от трех лет. Во-первых, в этом случае будет действовать налоговая льгота за долгосрочное владение ценной бумагой. Во-вторых, на длительном горизонте сглаживаются все негативные явления, даже системного характера», — объяснил Соловых.

Говоря об облигациях, эксперт подчеркнул, что начинающему инвестору первым делом стоит обратить внимание на кредитный рейтинг эмитента. Градация рейтинговых агентств идет в буквах от D (дефолт) до ААА (наивысший уровень финансовой устойчивости).

«Можно рассматривать те предложения, которые находятся в диапазоне от А- до ААА. В этом случае можно говорить об относительной безопасности инвестиций, поскольку с каждым шагом по шкале вниз риски возрастают. Так что то, что облигации по сравнению с акциями более безопасный вид вложения средств, — это миф. Всё зависит от качества той или иной ценной бумаги», — объяснил Соловых.

Он выделил два основных способа заработка на облигациях. Первый вариант более консервативный и предполагает покупку ценной бумаги с целью получения постоянных купонов по ней на весь срок выпуска. В конце происходит погашение по номиналу.

«Например, Минфин выпускает ОФЗ (облигации федерального займа. — Ред.) с доходностью 13,43% годовых сроком на 10 лет. Это значит, что есть возможность зафиксировать для себя такую ставку на десятилетие вперед», — уточнил эксперт.

Вторым способом он назвал заработок на изменении стоимости самой облигации. Стоимость бумаги между выпуском и погашением или датой оферты может различаться, и она тоже коррелирует с ключевой ставкой. Как только ключевая ставка начинает снижаться, привлекательность старых выпусков возрастает. То есть цена облигации и ключевая ставка двигаются в противоположных направлениях, на чем можно заработать, объяснил Соловых.

«В зависимости от целей инвестора и его готовности к риску им может быть выбрана одна из стратегий или их комбинация. Пропорции ценных бумаг в портфеле и его конкретное наполнение будут различаться в зависимости от этого выбора», — заключил эксперт.

Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.

Ранее, 16 марта, партнер Сapital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что для диверсификации портфеля можно инвестировать в золото. Он уточнил, что наиболее популярными среди инвесторов способами вложений в этот драгметалл являются покупка физического золота в слитках, акций компаний-золотодобытчиков и покупка золотых ETF.