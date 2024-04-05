Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд прекратил производство по фигуранту дела о провозе в РФ взрывчатки в иконах
Мир
Песков назвал голословными обвинения Чехии в адрес РФ в кибератаках
Общество
Временно исполнять обязанности губернатора Чибиса будет его заместитель Аксенова
Авто
Аналитики заявили о снижении цен на авто второй месяц подряд
Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Мир
Израиль приостановил работу 28 посольств в связи с угрозами Ирана
Мир
Байден в поздравлении Греции с Днем независимости побеседовал с телесуфлером
Происшествия
В ЛНР задержали передовавшую ВСУ данные о российских военных студентку
Мир
СМИ узнали об обсуждении в НАТО приема Украины в обмен на уступку территорий РФ
Мир
МИД России вызвал посла Южной Кореи из-за односторонних санкций Сеула
Общество
Песков заявил о необходимости расследовать нападение на Чибиса в кратчайшие сроки
Общество
Чибиса перевезут в Москву на лечение после нападения
Мир
В ВСУ признали «очень сложную» ситуацию под Часовым Яром
Мир
Захарова заявила об использовании журналистов как агентов спецслужбами США
Общество
Рособрнадзор заявил о намерении регламентировать школьные контрольные работы
Мир
NYT узнала о шантаже Байдена Нетаньяху дальнейшей помощью Израилю

Видео. В Кремле оценили заявление Макрона о «полезной информации» Парижа по «Крокусу»

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024