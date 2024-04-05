Цены на отечественный препарат от сахарного диабета снизятся в России
После согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) снизятся цены на препарат для лечения сахарного диабета в рамках МНН «Эмпаглифлозин», сообщили в антимонопольном органе 5 апреля.
«Служба согласовала предельные отпускные цены на первый отечественный дженерик «Эмфорикс». Они снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат «Джардинс» на 12%. Цена за упаковку «Эмфорикса» из 30 таблеток в дозировке 10 мг составила 2171 рубль, а за такую же упаковку «Джардинса» — 2458 рублей», — уточнили в ФАС.
Там также отметили, что согласование цен на первый отечественный дженерик повысит его доступность для россиян после окончания действия патента на оригинальный препарат. При этом в медецинских организациях он должен будет предоставляться бесплатно.
Ранее, 1 марта, сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба согласовала предельные отпускные цены на первый отечественный дженерик «Фирелбин».Стоимость препарата для лечения рака была снижена относительно зарегистрированных цен на иностранный «Навельбин» на 14%. Стоимость упаковки из одной капсулы в дозировке 20 мг составила 2436 рублей.