Психолог рассказала о способах улучшить память

Утрата некоторых фактов из подсознания — это естественный процесс, который помогает нервной системе избавляться от ненужной информации. Но иногда излишняя забывчивость начинает доставлять много неудобств. Кроме того, это первый признак развития деменции. Тренировка мозга не менее важна, чем тренировка тела, заявила 7 апреля «Известиям» клинический психолог сети пансионатов «Теплые беседы» Виктория Кондрашина.

Держать интеллект в форме не сложно, достаточно периодически выполнять умственные упражнения и задачки, не требующие особых усилий, указала специалист.

Так, одно из упражнений — описание по памяти какого-либо предмета.

«Кратковременная память длится 15–30 секунд и требует произвольного контроля. Разминку можно ввести в повседневный график. Осмотритесь вокруг и выберите любой предмет, желательно с наибольшим количеством деталей и цветов. Это может быть как элемент одежды сидящего напротив человека, так и книга с интересной обложкой. Изучите вещь в течение 30 секунд. Затем переведите взгляд в сторону и попробуйте описать его во всех подробностях. Также обращайте внимание на детали, которые встречаются по пути. В свободную минуту попробуйте мысленно воспроизвести маршрут. Такое упражнение тренирует концентрацию и память», — сказала эксперт.

Полезно и чтение, отметила Кондрашина. Помимо расширения кругозора оно способствует быстрой адаптации в стрессовых ситуациях и их эффективному разрешению, подчеркнула она.

«Замечали ли вы, как быстро скачут мысли при чтении? Страница прочитана — суть осталась непонятной или вовсе утерянной. Книга становится платформой для тренировки концентрации. Полное вовлечение и погружение в текст улучшает внимание. После каждых одной-двух прочитанных страниц, выделяйте тезисы или делайте чекап, кратко пересказывая полученную информацию», — рекомендовала психолог.

Положительно на мозг влияют игры. По словам собеседницы издания, ученые выяснили, что даже популярная игра «Тетрис» повышает эффективность работы головного мозга: улучшается его физическое состояние и увеличивается емкость памяти. Помимо этого игра прокачивает пространственные навыки.

«Поиск отличий, кроссворды, судоку, игры с сортировкой предметов, составление слов, интеллектуальные тесты — ежедневное прохождение нескольких уровней активизирует работу мозга», — добавила Кондрашина.

Эффективный способ заставить мозг работать — восприятие и адаптация новых знаний. Изучение иностранного языка требует одновременно обработку и понимание незнакомых слов, выражений, непривычного произношения и множество структурных правил. Тренируются аналитические способности: в процессе изучения интерпретируются и сравниваются новые языковые конструкции с родным языком, сказала эксперт.

«Когнитивные способности напрямую зависят от физической активности. Регулярные занятия спортом помогают улучшить внимание, скорость обработки информации, а также расширяют объем памяти. Ежедневный рацион питания должен быть разнообразным, то есть включать в себя рыбу, мясо, овощи и фрукты. Акцент нужно делать на те продукты, которые содержат большее количество полезных веществ, антиоксидантов и витаминов. Такое сбалансированное питание бодрит мозг и заставляет его работать эффективнее», — сообщила она.

Важно контролировать свое ментальное здоровье, вовремя отдыхать и правильно расслабляться. Хронический стресс уничтожает клетки, что приводит к ухудшению памяти, заключила Кондрашина.

13 марта профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Ирина Рощина рассказала, что для здоровой работы мозга и хорошей памяти употребление в пищу красного мяса нужно сократить, но исключать его из диеты полностью нельзя из-за витаминов и минералов.