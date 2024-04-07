Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики спрогнозировали потепление до +16 градусов в Москве 7 апреля
Армия
Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ
Мир
Reuters сообщило о нанесении ВВС Израиля ударов по долине Бекаа в Ливане
Общество
В Дагестане более 10 тыс. человек приняли участие в коллективном ифтаре
Мир
Украина призвала НАТО зарезервировать место в альянсе до окончания конфликта
Мир
МИД Эквадора объяснил штурм посольства Мексики риском побега Гласа
Мир
В Мексиканском заливе загорелась нефтедобывающая платформа
Мир
На Украине допустили готовность властей сделать женщин военнообязанными
Общество
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 28 см
Мир
Спикер парламента Пеллегрини победил на выборах президента Словакии
Общество
В Алтайском крае из-за паводка подтоплены более 120 домов
Общество
Песков в поздравлении с юбилеем отметил неоценимый вклад Матвиенко в развитие страны
Мир
В ВСУ сообщили о пожаре в Одессе после взрывов
Мир
Экс-канцлер Шредер призвал Францию и ФРГ разработать мирный план по Украине
Мир
Избирательная кампания Трампа собрала рекордные $50,5 млн во Флориде
Общество
Власти заявили о развитии ситуации с паводком в Орске по наихудшему сценарию

Психолог рассказала о способах улучшить память

Психолог Кондрашина рекомендовала играть в «Тетрис» для улучшения памяти
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Утрата некоторых фактов из подсознания — это естественный процесс, который помогает нервной системе избавляться от ненужной информации. Но иногда излишняя забывчивость начинает доставлять много неудобств. Кроме того, это первый признак развития деменции. Тренировка мозга не менее важна, чем тренировка тела, заявила 7 апреля «Известиям» клинический психолог сети пансионатов «Теплые беседы» Виктория Кондрашина.

Держать интеллект в форме не сложно, достаточно периодически выполнять умственные упражнения и задачки, не требующие особых усилий, указала специалист.

Так, одно из упражнений — описание по памяти какого-либо предмета.

«Кратковременная память длится 15–30 секунд и требует произвольного контроля. Разминку можно ввести в повседневный график. Осмотритесь вокруг и выберите любой предмет, желательно с наибольшим количеством деталей и цветов. Это может быть как элемент одежды сидящего напротив человека, так и книга с интересной обложкой. Изучите вещь в течение 30 секунд. Затем переведите взгляд в сторону и попробуйте описать его во всех подробностях. Также обращайте внимание на детали, которые встречаются по пути. В свободную минуту попробуйте мысленно воспроизвести маршрут. Такое упражнение тренирует концентрацию и память», — сказала эксперт.

Полезно и чтение, отметила Кондрашина. Помимо расширения кругозора оно способствует быстрой адаптации в стрессовых ситуациях и их эффективному разрешению, подчеркнула она.

«Замечали ли вы, как быстро скачут мысли при чтении? Страница прочитана — суть осталась непонятной или вовсе утерянной. Книга становится платформой для тренировки концентрации. Полное вовлечение и погружение в текст улучшает внимание. После каждых одной-двух прочитанных страниц, выделяйте тезисы или делайте чекап, кратко пересказывая полученную информацию», — рекомендовала психолог.

Нервный взрыв: российские ученые нашли сигнал боли в мозге
Какие возможности откроет технология объективной оценки неприятных ощущений

Положительно на мозг влияют игры. По словам собеседницы издания, ученые выяснили, что даже популярная игра «Тетрис» повышает эффективность работы головного мозга: улучшается его физическое состояние и увеличивается емкость памяти. Помимо этого игра прокачивает пространственные навыки.

«Поиск отличий, кроссворды, судоку, игры с сортировкой предметов, составление слов, интеллектуальные тесты — ежедневное прохождение нескольких уровней активизирует работу мозга», — добавила Кондрашина.

Эффективный способ заставить мозг работать — восприятие и адаптация новых знаний. Изучение иностранного языка требует одновременно обработку и понимание незнакомых слов, выражений, непривычного произношения и множество структурных правил. Тренируются аналитические способности: в процессе изучения интерпретируются и сравниваются новые языковые конструкции с родным языком, сказала эксперт.

«Когнитивные способности напрямую зависят от физической активности. Регулярные занятия спортом помогают улучшить внимание, скорость обработки информации, а также расширяют объем памяти. Ежедневный рацион питания должен быть разнообразным, то есть включать в себя рыбу, мясо, овощи и фрукты. Акцент нужно делать на те продукты, которые содержат большее количество полезных веществ, антиоксидантов и витаминов. Такое сбалансированное питание бодрит мозг и заставляет его работать эффективнее», — сообщила она.

Важно контролировать свое ментальное здоровье, вовремя отдыхать и правильно расслабляться. Хронический стресс уничтожает клетки, что приводит к ухудшению памяти, заключила Кондрашина.

13 марта профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Ирина Рощина рассказала, что для здоровой работы мозга и хорошей памяти употребление в пищу красного мяса нужно сократить, но исключать его из диеты полностью нельзя из-за витаминов и минералов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024