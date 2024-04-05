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Врач рассказала о положительных свойствах жвачки

Врач Кашух: жвачка полезна не только для зубов, но и для пищеварения
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Фото: TASS/AP/Lindsey Wasson
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Врачи-стоматологи рекомендуют жевать жевательную резинку примерно 20 минут после еды. Считается, что это способствует выработке большого количества слюны, снижает кислотность во рту и таким образом защищает зубы от кариеса. Правда, только при условии регулярной чистки зубов. Но у жвачки есть и другие положительные свойства, рассказала «Известиям» 5 апреля врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

«Жевательная резинка действительно может быть полезна для полости рта, потому что она помогает очистить зубы от остатков пищи и избытка бактерий, которые приводят к кариесу. Дело в том, что бактерии, оставшиеся после еды, вырабатывают кислоты, которые разрушают эмаль зубов. Слюна разбавляет кислоту, создает пленку на поверхности эмали и затрудняет бактериям работу. Без жвачки кислотность после еды нормализуется примерно за час, за это время бактерии успеют нанести достаточно вреда и основательно въесться в зубы», — сообщила Кашух.

С жевательной резинкой, по ее словам, процесс выработки слюны идет быстрее: в среднем за 20 минут кислотность во рту нормализуется. Правда, это применимо только к жвачке без сахара.

Жвачка не только помогает предотвращать кариес и устранять неприятный запах изо рта, но и положительно влияет на пищеварение.

«Распространено ошибочное мнение, что жевание жвачки на пустой желудок усиливает выработку кислоты в желудке и провоцирует гастрит. На самом деле это не так, и даже продолжительное жевание не оказывает значительного влияния на объем и кислотность желудочного сока. При этом некоторые люди говорят, что им жвачка помогает уменьшить изжогу и другие симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, при которой кислое содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод и раздражает его стенки. Возможно, это связано с тем, что жевание стимулирует выработку слюны, которая смывает лишнюю кислоту из пищевода обратно в желудок, уменьшая дискомфорт», — отметила врач.

Но, по ее словам, достоверных данных о пользе жвачки при изжоге нет. Часто она, наоборот, способствует заглатыванию воздуха и провоцирует отрыжку и изжогу.

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«Правда, даже если жвачка помогает справиться с дискомфортом в животе, злоупотреблять ею всё равно не следует, особенно детям. Дело в том, что избыток сахарозаменителей может вызвать расстройство пищеварения, потому что они обладают слабительным действием», — предупредила гастроэнтеролог.

Еще один необычный эффект от жвачки — это сокращение калорийности рациона за счет отказа от частых перекусов.

«Когда человек жует жевательную резинку, он обманывает мозг и таким образом может ненадолго подавлять чувство голода и желание перекусить, например, от скуки. Однако это нездоровое пищевое поведение. Важно научиться не заменять перекусы, а отличать голод от скуки, не заедать стресс и регулировать аппетит без подручных средств вроде жевательной резинки. Заменять приемы пищи жвачкой в надежде похудеть — верный путь к перееданию, проблемам с пищеварением и в итоге к лишнему весу», — объяснила Кашух.

14 февраля феврале врач-стоматолог Виктория Шелудкова перечислила сладости, которые можно есть без вреда для зубов. К ним она отнесла леденцы и жвачки с ксилитом. Она пояснила, что ксилит является сахарозаменителем, который совершенно не усваивается бактериями, а также приводит в норму кислотно-щелочной баланс полости рта после еды, а это уже в разы снижает развитие кариеса.

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