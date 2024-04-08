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Почти половина россиян считают себя эффективнее коллег

Опрос: 41% россиян считают себя эффективнее коллег
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сервис «Работа.ру» провел исследование и узнал, как россияне оценивают свою эффективность на работе. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России. Результаты появились в распоряжении «Известий» 8 апреля.

Пятая часть опрошенных россиян (21%) оценивают свою эффективность на работе как очень высокую. Они уверены, что быстро и качественно выполняют задачи, превосходя ожидания руководителя и коллег. Так чаще всего отвечали люди старше 55 лет (23%). Большинство респондентов (54%) считают, что успешно справляются с заданиями и активно участвуют в работе команды. Подобных ответов больше всего в возрастном диапазоне 19–24 года (58%) и старше 55 лет (58%).

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22% опрошенных полагают, что их эффективность, скорее, находится на среднем уровне. Они видят потенциал для собственного роста среди выполняемых ими задач. Среди них больше всего людей в возрасте от 25 до 29 лет (34%). И только 3% участников исследования фиксируют низкую эффективность — так чаще всего отвечали россияне в возрасте от 25 до 29 лет. У них присутствуют трудности в управлении временем и приоритетами, но они стараются совершенствоваться.

Чаще всего опрошенные россияне просто видят, что хорошо работают, так ответили 43% респондентов. 41% участников исследования для измерения собственной эффективности предпочитают сверяться с установленными показателями. 35% сравнивают результаты работы с итогами прошлого отчетного периода, а 27% просят руководителя дать обратную связь. 21% респондентов обычно оценивают, какой процент прибыли их работа приносит организации. 16% спрашивают об оценке коллег. 5%, которые выбрали вариант «Другое», получают положительную обратную связь от клиентов. 6% опрошенных готовы назвать себя самыми эффективными членами команды. 41% участников исследования считают, что они продуктивнее большинства коллег. 46% уверены, что все члены коллектива примерно одинаковы в своей результативности. 6% полагают, что они менее эффективны по сравнению с коллегами. 1% опрошенных считают себя самым непродуктивными членами команды.

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