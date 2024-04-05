Лейкоз у коров обнаружили на ферме в Омской области
Карантин ввели в Любинском районе Омской области из-за лейкоза крупного рогатого скота. Соответствующий приказ подписал в четверг, 4 апреля начальник главного управления ветеринарии региона Владимир Плащенко.
Опасное заболевание выявили на ферме «Сибирская земля», неподалеку от деревни Матюшино.
На время карантина в Любинском районе запрещены совместная дойка больных и здоровых коров, ввоз и вывоз восприимчивых животных, посещение посторонними и проведение ярмарок. Ограничения будут действовать до их отмены.
Как отмечает ИА «Город55», лейкоз крупного рогатого скота — это хроническая инфекционная болезнь, из-за которой образуются опухоли в кроветворных органах и тканях.