В Германии поляка застрелили после нападения на полицейского
В немецком Дортмунде полицейский застрелил гражданина Польши. Об этом 4 апреля сообщил портал портал Dziennik.pl.
Отмечается, что мужчина с железным прутом в руке напал на правоохранителя. Сначала полицейский пытался обезвредить его с помощью электрошокера, однако не сумел и был вынужден применить огнестрельное оружие. Инцидент произошел возле церкви святого Ринальда.
Мужчину с ранением доставили в больницу, однако там он умер. По информации издания Bild, им оказался 52-летний гражданин Польши, который был бездомным.
24 марта вооруженные люди ворвались в здание полицейского отделения района Нор-Норк в Ереване. Позже в этот день силы спецназа Службы национальной безопасности Армении обезвредили вооруженного гранатой мужчину, который в составе группы из трех человек напал на отделение. Как потом сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян, нападавшие, предварительно, являются членами организации «Национально-демократический полюс» (НДП).