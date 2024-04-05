Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат для лечения осложненных инфекций

Минздрав России зарегистрировал новый отечественный препарат для лечения осложненных хронических инфекций. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе министерства.

Препарат полного цикла «Фтортиазинон» разработан и произведен НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава и соответствует требованиям ЕАЭС. Он предназначен для лечения бактериальных инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами.

В министерстве отметили, что «Фтортиазинон» является инновационным антибактериальным средством широкого спектра действия и не имеет аналогов в мире среди лекарств данного класса. По итогам оценки подтверждена высокая эффективность его применения и благоприятный профиль безопасности.

«Фтортиазинон» является оригинальной российской разработкой и представляет собой препарат с отличным от антибиотиков механизмом действия, который подавляет вирулентность и способствует эрадикации бактерий», — объяснил главный внештатный специалист, уролог Минздрава, заведующий кафедрой урологии Российского университета медицины, академик РАН Дмитрий Пушкарь.

По его словам, препарат нуждается в активном клиническом применении и оценке результатов, однако в клиническом исследовании урологических больных «Фтортиазинон» уже показал высокую эффективность.

«Резистентность к антимикробным препаратам — неизбежный биологический феномен, а задача медицинских работников — снизить скорость ее появления и распространения», — напомнил в этой связи ректор Смоленского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов.

Ранее, 3 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России завершаются клинические исследования первого в мире препарата, который способен остановить развитие ранее неизлечимой болезни Бехтерева. Кроме того, за 2023 год на рынок было выпущено более 500 российских лекарственных препаратов.

До этого, 27 марта, Федеральное медико-биологическое агентство России сообщило о получении постоянного регистрационного удостоверения на препарат от коронавируса «МИР 19». По оценке специалистов ФМБА, доклинические и клинические исследования препарата продемонстрировали его высокую эффективность и безопасность.