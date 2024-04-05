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Российская снайперская группа уничтожила в бою более 20 боевиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Два российских снайпера приняли бой против взвода боевиков, уничтожив более 20 из них, передает корреспондент «Известий». В ходе боевого выхода снайперская группа сбила крупный беспилотник противника, как потом оказалось, американского производства.

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Командир группы Палыч приказал двум бойцам — Тигру и Морозу — эвакуировать аппарат в тыл, а сам со стрелком прикрытия Лютым остался прикрывать отход.

«Я отправил Тигра и Мороза, и тут начался какой-то огненный ад. Они наступали, и уже минут где-то через 20 у меня оставалось три патрона и меня накрыло снарядом. Осколки посекли руку и голову. Было больно, я вколол себе промедол и попросил своего напарника по-быстрому примотать мне руку к винтовке, чтобы я смог сделать еще пару выстрелов. У него к тому времени не осталось гранат. Тогда я ему показал, что у меня есть еще одна, что всё нормально, как трусы не уйдем», — рассказал Палыч о бое.

Два российских бойца вели прицельный огонь, уничтожив более 20 боевиков. Раненный несколько раз Палыч терял сознание, но, приходя в себя, продолжал огневую работу.

Санинструктор группы Мороз вспоминает, что ему и второму стрелку прикрытия командир приказал эвакуировать вражеский дрон в безопасное место. И хотя приказ был не возвращаться, а сам Палыч, услышав доклад об успешной эвакуации, попытался вызвать огонь на себя, его бойцы приняли решение вернуться и забрать своих. Так они спасли жизни сослуживцев.

По результатам этого боя Палыч был представлен к званию Героя России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 5 апреля, в 10:00

«Минут через 20 боя у меня оставалось три патрона»

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