Прокуратура Москвы начала проверку из-за пятен на Яузе
Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку причин появления пятен на поверхности реки Яуза около Лефортовского моста. Об этом говорится 4 апреля в Telegram-канале надзорного органа.
«К проверке привлечены специалисты ГУП «Мосводосток», приняты меры по ликвидации загрязнения, взяты пробы воды, осмотрены места возможных источников негативного воздействия», — уточнили в прокуратура.
Как следует из опубликованных фотографий, на Яузе видны пятна маслянистого цвета. При сборе в ловушку масса стала черной.
Прокуроры установят обстоятельства произошедшего, а также при наличии оснований примут меры реагирования.
Осенью 2023 года сотрудники МЧС зафиксировали загрязнение акватории реки Волги на площади 300 кв. м. в Астраханской области. В Росприроднадзоре «Известиям» заявили, что источником загрязнения стало судно из Ирана.