В России вырос спрос на специалистов в туристической отрасли
Российской туристической отрасли не хватает сотрудников. По данным «Известий», за год число вакансий выросло на 40–60%. Гостиничному бизнесу сейчас нужны повара, официанты, администраторы. Спрос на специалистов стабильно растет перед летним сезоном. Работодателям также нужны агенты и менеджеры по туризму. Больше всего вакансий в Сочи, Иркутске, Калининграде и Краснодаре. За год зарплаты в сфере гостеприимства выросли на 42%. В среднем работники могут получать около 50 тыс. рублей. «Известия» уточняют, что внутренний туризм в РФ превысил допандемийный уровень. Самыми востребованными регионами стали Иркутская область, а также Алтайский и Краснодарский края.
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