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В России 71% молодежи отдает приоритет созданию счастливой семьи
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В России 71% молодежи отдает приоритет созданию счастливой семьи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Среди жизненных целей, которые ставит перед собой молодежь, 71% отдает приоритет созданию счастливой семьи и воспитанию детей. Об этом 4 апреля рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

«Отмечу, что среди жизненных целей, которые ставит перед собой молодежь 18–35 лет, 71% отдает приоритет созданию счастливой семьи, воспитанию детей, поэтому очень важно это стремление поддержать», — отметила вице-премьер.

Она указала на то, что по поручению президента разрабатывается национальный проект «Семья», в рамках которого введут новые и будут совершенствовать существующие программы поддержки различных категорий молодых.

Отдельно Голикова подчеркнула, что за прошедшие пять лет возросла доля молодежи, верящей в возможности самореализации в России — с 64 до 81%.

«Мы проводим социологические замеры. За прошедшие пять лет возросла доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России — с 64 до 81%, испытывающих чувство гордости за страну — с 58 до 92%», — добавила она.

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Ранее, 13 марта, Путин заявил, что 70% мужчин и 72% женщин в стране хотят иметь двух и более детей. Он заверил, что весь набор мер поддержки граждан будет реализован. Говоря о помощи семьям с детьми, он указал, что за шесть лет планируется потратить на эти цели до 14 трлн рублей.

29 февраля Путин озвучил предложение продлить программу «Семейная ипотека». Также глава государства сообщил, что в России запустят новый национальный проект «Семья». Кроме того, он предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года.

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