Опрошенные украинцы назвали коррупцию главной угрозой государству

Более 50% жителей Украины заявили, что считают коррупцию угрозой государству. Об этом 4 апреля пишет газета «Украинская правда» со ссылкой на результаты исследования Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

Так, 51% респондентов назвали коррупцию наибольшей угрозой для развития Украины. Также опрошенные упоминали экономический кризис, рост инфляции и снижение уровня жизни.

Кроме того, граждан спросили об отношении к деятельности Верховной рады. Так, более 75% украинцев не одобряют работу парламента. Лишь 3% опрошенных полностью удовлетворены действиями рады.

Ранее, 19 марта, глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов признал, что государство имеет статус страны-коррупционера. Особенно, отметил он, коррупция процветает в государственных компаниях.

13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США и страны НАТО создали на Украине «мощнейший международный коррупционный аппарат», который стал механизмом «по перекачке миллиардов из бюджетов десятка стран в частные компании».

До этого, 29 февраля, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко отметила существующие в стране проблемы с коррупцией. Она подчеркнула, что президенту Владимиру Зеленскому следует более внимательно относиться к данному вопросу.