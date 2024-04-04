Apple заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства

ФАС заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства. Речь идет о невозможности совершения оплаты через систему iOS. Сейчас на устройствах действует лишь отключенный в России Apple Pay. Mir Pay, SberPay, Tinkoff Pay и другие аналоги не работают. Из App Store удалены приложения большинства финорганизаций РФ. Также компания не дает установить программы другими способами. Таким образом, функционал устройств полностью не используется. ФАС запросила у Apple подробную позицию по данному вопросу.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.