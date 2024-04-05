Попытка номер опять: в Грузии снова хотят принять закон об иноагентах

Грузинская правящая партия повторно внесла в парламент закон об иноагентах. В прошлом году действующие власти уже пытались принять этот документ, но оппозиция организовала масштабные протесты и беспорядки, в результате от инициативы пришлось отказаться. Эксперты говорят, что и в этот раз закон может встретить ожесточенное сопротивление. «Известия» разбирались в ситуации.

Что произошло

Грузинская правящая партия внесла в парламент закон об иноагентах. Предполагается, что организации, которые получают более 20% доходов из-за рубежа, будут добавлены в специальный реестр. Проверкой деклараций и созданием списка займется министерство юстиции. За отказ от регистрации и сокрытие источников дохода будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (около $10 тыс.).

Представитель правящей партии Мамука Мдинарадзе сообщил, что нынешняя версия закона полностью идентична той, которую обсуждали в прошлом году. «Отличие только одно — вместо термина «агент иностранного влияния» мы говорим об организациях, которые представляют интересы иностранной державы», — подчеркнул он. По его словам, в этот раз правящая партия не намерена уступать оппозиции и хочет принять документ в течение нынешней весны.

Мамука Мдинарадзе Фото: parliament.ge

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что грузинское правительство давно работает прозрачно, открыто публикует информацию о доходах и расходах госбюджета, теперь настал черед НПО и НКО. По его словам, новый закон будет защищать и зарубежных доноров, и грузинских граждан от организаций, которые разжигают радикальные настроения, «распространяют псевдолиберальную идеологию, разрушают национальную и религиозную идентичность».

В свою очередь, в оппозиции считают, что за штрафами в дальнейшем последует административное и уголовное наказание. Говорят, что документ якобы полностью идентичен российскому закону об иноагентах, его одобрение приведет к закручиванию гаек и укреплению авторитарных тенденций. Кроме того, вспоминают, что год назад «Грузинская мечта» обещала не возвращаться к вопросу. Президент-оппозиционер Саломе Зурабишвили также заявила, что инициатива помешает евроинтеграции Грузии.

Страсти при этом кипят серьезные, в ходе первичного обсуждения закона в парламенте дело дошло до драки. Причиной стало выступление оппозиционера Алеко Элисашвили, который назвал закон российским, ему ответили представители правящей партии, словесная перепалка переросла в стычку. Спикер парламента Шалва Папуашвили при этом пообещал отключать микрофон всем, кто будет использовать термин «российский закон». «Не обманывайте народ, в прошлом году у вас это получилось, но в этом году не пройдет», — сказал он.

Фото: youtube.com

Какая была реакция

В Грузии насчитывается порядка 10 тыс. НКО и НПО. Многие из них активно работают с общественным мнением, а также пытаются давить на госорганы. Тезисы у большинства грантовых структур похожи: от Тбилиси требуют либерализовать цены, открыть внутренний рынок, отказаться от поддержки грузинских производителей, присоединиться к антироссийским санкциям, придерживаться евроатлантического вектора развития страны.

В октябре нынешнего года в Грузии пройдут парламентские выборы, ожидается, что во время избирательной кампании активность грантовых структур возрастет. Спикер парламента страны Шалва Папуашвили заявлял, что Тбилиси уже фиксирует увеличение тайного финансирования радикальных групп. «Например, мы случайно узнали о финансировании партии «Дроа», потому что ее руководитель случайно проговорился в одной из публикаций. Оказалось, что «Европейский демократический фонд» дает деньги на предвыборную кампанию через фальшивое НПО», — сообщил он.

При этом год назад «Грузинская мечта» уже пыталась принять закон об иноагентах. Тогда парламент одобрил документ в первом чтении, но столкнулся с ожесточенным сопротивлением. Оппозиционеры вывели на улицы Тбилиси более 10 тыс. своих сторонников, в ходе массовых акций протестующие в том числе пытались взять здание парламента штурмом. Полицейских закидывали камнями, бутылками и петардами, переворачивали служебные машины. Силовики оттесняли демонстрантов с помощью слезоточивого газа и водометов.

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Тогда правящая партия отозвала законопроект, чтобы избежать дальнейших столкновений. Сейчас оппозиция снова готовит массовые выступления, ожидается, что митинги пройдут в ближайшие выходные. Известно также, что президент Саломе Зурабишвили днем 4 апреля провела встречу с лидерами оппозиции. Согласно официальным сообщениям, обсуждалась текущая политическая ситуация. Вероятно, стороны согласовывали совместную борьбу против законопроекта.

Интересно, что почти моментально на инициативу правящей грузинской партии отреагировали за пределами страны. Так, американские сенаторы Джим Риш и Джин Шахин выступили со специальным заявлением, в котором сообщили, что закон об иноагентах «направит политический процесс в неверном направлении». В свою очередь, пресс-спикер верховного представителя ЕС Петер Стано намекнул, что инициатива повлияет на евроинтеграцию Грузии.

Впрочем, грузинские власти в последнее время стали действовать более решительно и независимо, отказались сразу от нескольких громких инициатив, на которых настаивали западные структуры. Так, в марте отвергли механизм веттинга, который предполагал, что решающий голос при выборе грузинских судей будет у международных советников. Кроме того, отказались от гендерных квот в партийных списках и заговорили о запрете ЛГБТ-пропаганды. Вполне вероятно, что и закон об иноагентах будут продавливать более настойчиво.

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Что говорят эксперты

Грузинский политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Шота Апхаидзе считает, что закон об иноагентах в этот раз будет принят.

— Я думаю, оппозиция снова организует митинги, попытается устроить беспорядки. Но теперь для правящей партии это не станет неожиданностью, там учли прошлогодний опыт, поняли, чего ждать от оппонентов. Соответственно, процесс принятия документа пройдет спокойнее. Оппозиция называет закон кремлевским, но такие же нормы действуют в США, в Канаде, в Израиле и во многих других странах. Все нормальные, суверенные государства стремятся защитить свое пространство от воздействия извне, это абсолютно естественно, — отмечает он.

Бывший депутат грузинского парламента Петре Мамрадзе говорит, что у действующих властей могут возникнуть проблемы.