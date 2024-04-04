В Yamaha Music Russia подтвердили смерть в Москве своего гендиректора
В российском отделении компании Yamaha Music подтвердили факт смерти своего генерального директора и члена попечительского совета Московской консерватории Аоки Дзюна, о которой сообщалось 4 апреля.
«Мы подтверждаем факт кончины генерального директора компании Yamaha Music Дзюн Аоки. Причина смерти пока устанавливается», — приводит сообщение компании «РИА Новости».
О смерти 55-летнего Дзюна в Москве ранее в этот день сообщал источник «Известий». По его данным, 2 апреля полицейские обнаружили тело главы представительства Yamaha в РФ в съемной квартире на Кутузовском проспекте. До этого мужчина более суток не выходил на связь.
Предварительной причиной его смерти источник назвал острую сердечную недостаточность. По данному факту начата проверка.