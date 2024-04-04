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В Yamaha Music Russia подтвердили смерть в Москве своего гендиректора

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Фото: соцсети
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В российском отделении компании Yamaha Music подтвердили факт смерти своего генерального директора и члена попечительского совета Московской консерватории Аоки Дзюна, о которой сообщалось 4 апреля.

«Мы подтверждаем факт кончины генерального директора компании Yamaha Music Дзюн Аоки. Причина смерти пока устанавливается», — приводит сообщение компании «РИА Новости».

О смерти 55-летнего Дзюна в Москве ранее в этот день сообщал источник «Известий». По его данным, 2 апреля полицейские обнаружили тело главы представительства Yamaha в РФ в съемной квартире на Кутузовском проспекте. До этого мужчина более суток не выходил на связь.

Предварительной причиной его смерти источник назвал острую сердечную недостаточность. По данному факту начата проверка.

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