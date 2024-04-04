Украинская модель разбилась на скорости 320 км/ч в Италии

В Италии в автоаварии погибла 21-летняя украинская модель Анна Краевская, пишет 3 апреля газета La Repubblica.

ДТП произошло 31 марта. Краевская находилась на пассажирском сиденье Ferrari GTC4, за рулем сидел диджей Хюсни Кестай, известный как Dj Style Q.

Ferrari врезался в ограждение на скорости 200 миль в час (320 км/ч). От удара автомобиль разломился пополам, одно из передних колес отскочило на десятки метров. Машина загорелась.

Опознать тело погибшей помогло заявление об ее исчезновении, поданное друзьями девушки в швейцарскую полицию. Итальянская прокуратура поручила провести анализ ДНК.

Газета пишет, что Кестай за несколько часов до ДТП играл в швейцарском клубе. Он женат, у него остались двое детей в возрасте 11 и 14 лет, которые живут вместе с матерью в Косово.

В начале октября прошлого года La Repubblica сообщила, что на севере Италии в районе Местре автобус транспортной компании упал с эстакады. В результате инцидента погиб 21 человек.