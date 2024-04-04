Более 250 новых автобусов вышли на дороги Ставропольского края

Более 250 новых автобусов разной вместимости вышли на дороги Ставропольского края. Обновление парка общественного транспорта было рекордным, сообщает пресс-служба регионального миндора.

Автобусы приобрели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Часть машин оставили в краевой столице, а остальные — распределили между округами. Заявку на участие в инвестпроекте по закупке общественного транспорта и передачи его в лизинг одобрили еще в 2023 году.

С тех пор в регион доставили 50 больших автобусов, их запустили на маршруты №36, №37 и №52 в Ставрополе. Еще 40 автобусов среднего класса определят на маршруты, которые просят восстановить горожане. Сейчас на транспортные средства них оформляются документы.

В муниципалитеты передали 160 автобусов малой вместимости. Часть машины отправили на нерентабельные маршруты, чтобы сельские жители могли без проблем добраться в нужное место. Как отмечает ИА StavropolMedia, остальные автобусы поделят между муниципалитетами и краевым центром.

Ранее в марте сообщалось, что дорожный фонд Ставрополья достиг рекордных 19,6 млрд рублей. Основную часть средств планируется направить на ремонт дорог в муниципалитетах.