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ВС РФ поразили пункт дислокации наемников в Харьковской области
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ВС РФ поразили пункт дислокации наемников в Харьковской области

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Вооруженные силы (ВС) РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников, воюющих в составе украинской армии, в районе населенного пункта Мерефа в Харьковской области. Об этом 4 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Поражены склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, была поражена живая сила и военная техника украинской армии в 135 районах. При этом удар был нанесен с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ракетных войск и артиллерией группировок войск российской армии.

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Ранее, 1 апреля, российские военные также поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Харькова. Технику и живую силу ВСУ тогда поразили в 138 районах области.

До этого, 26 марта, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что иностранные наемники, которые воюют на стороне ВСУ, на передовой почти не появляются, предпочитая прятаться за спинами украинских боевиков. По его словам, в последние месяцы на херсонском направлении фиксировались только польские наемники, хотя раньше встречались и грузины.

Министерство обороны РФ 14 марта оценило общие потери наемников на Украине с начала СВО почти в 6 тыс. человек.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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