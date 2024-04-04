Парад Победы проведут на Соборной площади в Омске

В Омске в этом году в честь 9 Мая проведут парад Победы. О принятии решения сообщил министр региональной безопасности Омской области Алексей Кубиц.

Место для торжественного построения войск Омского гарнизона уже традиционно — Соборная площадь. Насчет организации праздничного фейерверка в честь Дня Победы решение власти пока не приняли, отмечает ИА «Город55».

К 9 Мая город украсят тематическими баннерами, панно и флагами. Подрядчик для этих работ уже выбирается.

Парады Победы в этом году пройдут только в 28 российских городах. В них примут участие порядка 50 тыс. военных и около 1 тыс. единиц техники.

Ранее, 5 сентября 2023 года, президент РФ Владимир Путин призвал отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году торжественно. Он отметил, что нужно наполнить все мероприятия, приуроченные к годовщине Победы, глубоким содержанием, и готовить их нужно уже сейчас.