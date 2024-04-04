Бабочки и муравьи проснулись в Московской области

С наступлением потепление в Московской области после зимней спячки проснулись членистоногие. В лесах уже можно встретить бабочек, муравьев и жуков.

По данным министерства экологии и природопользования, в весенний период появляются бабочки крапивницы и лимонницы. Им не требуются цветы для пропитания, бабочки могут пить воду из лужи, получая из нее необходимые микроэлементы. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Пробуждение членистоногих может говорить о том, что заморозков в Подмосковье больше не будет. Пауки и насекомые являются важным звеном в пищевых цепочках и необходимы для ряда перелетных птиц, которые скоро вернутся в регион.

В конце марта в Московской области начался весенний сезон съедобных грибов. В числе первых в регионе появились строчки гигантские и саркосцифа австрийская.