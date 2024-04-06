Русская кухня вошла в тройку самых любимых у путешественников

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел исследование и узнал у своих клиентов, какие необычные блюда они пробовали и где самая вкусная кухня. Как 6 апреля рассказали «Известиям» эксперты, 87,5% опрошенных считают, что еда — важная часть путешествия, которая влияет на общее впечатление от поездки. А 74% отдельно ответили, что могли бы отправиться в другую страну только ради местных специалитетов.

Во время поездок большинство российских туристов, или 93,5%, питаются в кафе и ресторанах. При этом больше половины опрошенных, а именно 65%, заранее изучают информацию о местной кухне и составляют список блюд, которые хотят попробовать. 61,1% дополнительно отмечают места, куда планируют сходить за гастрономическими впечатлениями: кафе, рестораны, фудмоллы и прочее.

Во время путешествий очень многие отдают предпочтение местной кухне — такой вариант ответа отметили 87,1% опрошенных, остальные же стараются найти в меню что-то знакомое. Достаточно и респондентов, склонных к риску: 70,4% ответили, что в поездках пробуют различные экзотические блюда. Чаще всего необычные деликатесы привлекают в странах Азии, например во Вьетнаме и Таиланде: путешественники рассказали, что ели жареных насекомых, мясо акулы, крокодила и змеи.

Самые вкусные блюда, по мнению россиян, можно найти в Италии и Таиланде: 21,3% респондентов были впечатлены пиццей и пастой, а 16,3% опрошенных получили наиболее впечатляющий гастрономический опыт, попробовав свежий тайский манго и морепродукты.

Что касается любимой кухни в целом, то больше всего голосов набрала грузинская: местные специалитеты предпочитают 23,2% путешественников, принявших участие в опросе. На втором месте оказалась кавказская кухня, которую отметили 20,3%, а 13,5% респондентов предпочитают русские блюда.

21 марта из опроса сервиса tutu стало известно, что одними из самых любимых сладостей путешественников являются татарский чак-чак, тульские пряники, калининградский марципан и варенье из шишек.