Номера электрокаров сделают цветными в Татарстане

В Татарстане могут ввести цветные номера для электромобилей. Инициатива принадлежит главе республиканского министерства промышленности и торговли Олегу Коробченко. Она озвучена на форуме по энергетике и энергоресурсоэффективности.

Как пишет Inkazan.ru, в Китае такую технологию уже используют, фон номера электрокара там зеленый вместо синего. Так правоохранительным органам легче распознавать автомобили в транспортном потоке.

По словам министра, в Татарстане также нужно принимать больше мер для поддержки владельцев электромобилей. Так, в этом году для них отменили транспортный налог. Такая мера будет действовать в течение пяти лет. Кроме того, для электрокаров парковка будет бесплатной. Установят 20 дополнительных зарядных станций. Пока их всего 200 по всей республике.

Ранее, в конце марта, премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести в эксплуатацию в России около 6,1 тыс. зарядных станций в 2025–2026 годах. Он также поручил Минэнерго, Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину обеспечить сохранение параметров субсидирования затрат регионов на развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта в рамках реализации инициативы «Электроавтомобиль и водородный автомобиль».