Израильтянин задержан под Краснодаром за намерение примкнуть к ВСУ

В Краснодарском крае задержан гражданин Израиля, бывший военнослужащий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), намеревавшийся вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 апреля сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по региону.

«Задержан гражданин Израиля Ланзман Юваль 1960 года рождения, бывший военнослужащий ЦАХАЛ, вынашивавший намерения вступить в украинские вооруженные формирования в целях участия в боевых действиях против РФ», — рассказала пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что иностранец негативно относится к политике России и не поддерживает специальную военную операцию (СВО). В связи с этим он направлял в адрес запрещенных на территории РФ террористических организаций свои анкетные и автобиографические данные, чтобы примкнуть к ним для борьбы против России. Однако исполнить свои намерения он не успел.

«Ювалю объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»), осуществлен его контролируемый выезд за пределы страны для дальнейшего убытия в Израиль, а также закрыт въезд в РФ», — сообщили в региональном УФСБ России.

Ранее, 15 марта, сообщалось, что ФСБ задержала в Москве мужчину по подозрению в госизмене. Он запускал беспилотники рядом с военными объектами Российской армии, чтобы запутать систему противовоздушной обороны (ПВО) ложными целями, уточнили в ведомстве. Согласно данным правоохранителей, подозреваемый по указке спецслужб Украины проводил агитацию против спецоперации. Затем он должен был присылать фото- и видеоотчетность, что доказало его лояльность. Возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).