ДОМ.РФ завершил отбор участников шестого потока программы «Архитекторы.рф»

В Москве завершился отбор участников шестого потока программы профессионального развития «Архитекторы.рф». Об этом сообщает ДОМ.РФ, который реализует проект при поддержке правительства России.

Отмечается, что обучение пройдут в общей сложности 100 специалистов — это представители 12 профессий из 74 городов, расположенных в более чем 60 регионах страны. В течение более чем семи месяцев они будут знакомиться с лучшими урбанистическими практиками.

Отборочная кампания стартовала в феврале. К рассмотрению было принято почти 1,2 тыс. заявок. В марте отборочный комитет из выпускников программы, главных архитекторов регионов и городов, представителей профсообщества и ДОМ.РФ сформировал финальный список участников офлайн-программы.

Как отметил зампред правительства России Марат Хуснуллин, «обучающая программа «Архитекторы.рф» формирует сообщество профессионалов, меняющих облик городов и создающих комфортную городскую среду». Участники получают новые знания и практический опыт, знакомятся с передовыми тенденциями, добавил он.

В этом году было решено увеличить список профессий, представители которых могут участвовать в программе. Благодаря этому среди финалистов оказались архитекторы и градостроители, урбанисты, девелоперы, социологи, городские управленцы, экологи и специалисты в сфере туризма.

«Особенность программы «Архитекторы.рф» в том, что она постоянно актуализируется на базе опыта предыдущих потоков, с учетом меняющихся урбанистических трендов и обратной связи от людей, которую мы получаем, например, в рамках разработки мастер-планов. Еще более важно, что вокруг программы сформировалось и постоянно растет сообщество энергичных, неравнодушных к облику наших городов профессионалов», — отметил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. По его словам, «в общей сложности через программу прошли более 500 специалистов».

Обучение проводится в нескольких форматах: это лекции, практические занятия и образовательные экспедиции. В программе пять образовательных модулей: четыре очных и один дистанционный. Первый модуль, например, посвящен развитию профессиональных навыков и личных качеств участников. В течение всего периода обучения участники будут работать в группах над командными проектами.