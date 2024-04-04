Суд в Москве заочно арестовал украинского националиста Корчинского

Басманный суд Москвы заочно арестовал одного из идеологов украинского национализма Дмитрия Корчинского. Об этом 4 апреля говорится в сообщении на сайте суда.

Отмечается, что его арестовали по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти по признакам национальности, совершенные публично с использованием интернета и с угрозой применения насилия»). В 2023 году он призывал сограждан сжигать храмы Московской патриархии.

Согласно данным базы МВД России, его повторно объявили в розыск.

Ранее, 6 февраля, бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) был заочно арестован судом на два месяца. Фигуранта обвинили в публичных призывах к терроризму и дискредитации Вооруженных сил (ВС) России.

До этого, 30 января, Басманный районный суд вынес постановление о заочном аресте начальника Следственного отдела Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Андрею Просняку. Просняк препятствовал профессиональной деятельности и незаконно привлек к уголовной ответственности журналиста Кирилла Вышинского. Фигурант арестован на два месяца с момента экстрадиции в Россию, либо с момента задержания.