Собянин рассказал о популярности проекта «Активный гражданин»

Участниками проекта «Активный гражданин» стали почти 7 млн человек, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В своем личном блоге он отметил, что с момента запуска проекта в 2014 году «на платформе прошло более 6,5 тыс. голосований, в ходе которых участники выразили свое мнение более 250 млн раз».

«Коллеги подсчитали, что если бы мы собирали эти мнения вручную в режиме поквартирного обхода, то на это потребовалось 50 лет работы в режиме нон-стоп», — обратил внимание Собянин.

В «Активном гражданине» проводили голосования, касающиеся названий улиц и бульваров, парков и станций метро. Москвичи выбирали проекты благоустройства дворовых территорий, скверов, различных общественных пространств, включая «Битцевский лес» или «Кусково».

Всего по итогам голосований реализовано более 4 тыс. решений.

«Активный гражданин» является частью экосистемы цифровых городских проектов, каждый из которых охватывает определенный круг вопросов. Например, есть портал «Наш город», с помощью которого жители могут сообщить о недочетах в содержании объектов инфраструктуры. Каждый второй вопрос решается за один-два дня. В 2020 году запустили платформу «Электронный дом». Ее пользователи могут проводить опросы и общие собрания собственников, направлять заявки на устранение неполадок в доме и дворе, передавать показания счетчиков и оплачивать ЖКУ, а также создавать электронные объявления для соседей.