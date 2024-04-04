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Американка погибла при нападении слона во время сафари в Замбии

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Фото: соцсети
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Разъяренный слон напал на грузовик с туристами во время сафари в национальном парке Кафуэ в африканской Замбии. 80-летняя женщина из США погибла от полученных травм, пишет газета The Mirror в среду, 3 апреля.

Группа из шести туристов и одного гида отправилась 30 марта на сафари, организатором которого стала компания Wilderness Safaris. Слон, заметивший грузовик, начал его преследовать. Когда авто остановилось, животное бросилось в атаку. Слон подхватил автомобиль хоботом, перевернув его.

Большинство участников сафари получили легкие травмы, одна женщина была серьезно ранена, ее госпитализировали, американка погибла.

Генеральный директор Wilderness Safaris Кит Винсент объяснил, что водитель остановил грузовик из-за растительности, которую сложно было преодолеть. Он при этом отметил профессионализм гида-водителя.

«Все наши гиды чрезвычайно хорошо обучены и опытны, но, к сожалению, в данном случае местность и растительность были такими, что маршрут был заблокирован и гид не смог быстро увести транспортное средство в безопасное место», — сообщил он.

По словам Винсента, на место происшествия сразу же прибыли полиция, представители Департамента национальных парков и дикой природы, другие службы. Также гендиректор компании-организатора выразил соболезнования семье погибшей женщины. Ее тело будет доставлено в США при помощи властей Замбии и посольства США.

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20 марта британская Daily Mail сообщала, что дикий слон набросился на автобус, перевозивший туристов, в национальном парке Пиланесберг в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Животное преградило транспортному средству дорогу и чуть не перевернуло его вместе с пассажирами.

В конце февраля стало известно, что российская туристка пострадала из-за ездового слона в Индии, который сбросил ее с себя во время экскурсии. Слон схватил женщину хоботом в зоне выгрузки, развернулся и сбросил ее на землю.

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