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Олимпийская чемпионка Сотникова согласилась выйти замуж за отца своего ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова объявила о помолвке с казахстанским теннисистом Дмитрием Попко. Она сообщила об это 3 апреля в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), куда выложила фото с возлюбленным.

«Я сказала: «Да», — подписала совместный снимок фигуристка.

Пара уже воспитывает совместного ребенка, который родился 30 октября 2022 года. Сотникова долгое время скрывала от общественности отца Адриана. И только в марте 2023 года рассказала о нем.

Фигуристке и золотой призерке Олимпиаде 2014 в Сочи 27 лет. Она официально объявила о завершении спортивной карьеры в марте 2020 года. Попко — уроженец Санкт-Петербурга, ему тоже 27 лет, он начинал как российский теннисист, с 2011 года представляет Казахстан.

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Ранее, 14 марта, сообщалось, что российская олимпийская чемпионка Сотникова принимала участие в ледовом шоу «Московская Масленица». Также в шоу участвовали чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов, чемпион России среди юниоров Илья Яблоков и призер чемпионата мира среди юниоров Дарья Усачева.

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