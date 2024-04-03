Олимпийская чемпионка Сотникова согласилась выйти замуж за отца своего ребенка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова объявила о помолвке с казахстанским теннисистом Дмитрием Попко. Она сообщила об это 3 апреля в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), куда выложила фото с возлюбленным.
«Я сказала: «Да», — подписала совместный снимок фигуристка.
Пара уже воспитывает совместного ребенка, который родился 30 октября 2022 года. Сотникова долгое время скрывала от общественности отца Адриана. И только в марте 2023 года рассказала о нем.
Фигуристке и золотой призерке Олимпиаде 2014 в Сочи 27 лет. Она официально объявила о завершении спортивной карьеры в марте 2020 года. Попко — уроженец Санкт-Петербурга, ему тоже 27 лет, он начинал как российский теннисист, с 2011 года представляет Казахстан.
Ранее, 14 марта, сообщалось, что российская олимпийская чемпионка Сотникова принимала участие в ледовом шоу «Московская Масленица». Также в шоу участвовали чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов, чемпион России среди юниоров Илья Яблоков и призер чемпионата мира среди юниоров Дарья Усачева.