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В Волгограде сверстницы избили 10-летнюю девочку в торговом центре

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Фото: соцсети
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В Волгограде подростки избили 10-летнюю девочку в туалете одного из торговых центров. Об этом 3 апреля пишет новостной портал V1.RU.

Так, пока одна школьница била сверстницу кулаками и ногами, другие смеялись и говорили, как лучше наносить удары. Свидетельницей потасовки стала продавец детского магазина, однако разнимать девочек она не стала.

Мама пострадавшей Татьяна поделилась с изданием, что дочь рассказала ей о произошедшем только спустя месяц. Нападавшие запугали школьницу — обещали «порезать всю ее семью».

«25 февраля ей позвонили девочки, ее знакомые, предложили встретиться в торговом центре «Космос». В женском туалете мою дочь начали оскорблять и избивать толпой. В туалет заходили люди, но никто не обратил внимание на драку и крики. <...> А потом мне прислали видео, которые я до сих пор не могу до конца досмотреть, сердце разрывается», — приводит портал слова Татьяны.

Женщина утверждает, что ставшая свидетелем продавец находится в хороших отношениях с напавшими подростками и даже говорила девочкам, куда бить их жертву. При этом когда инцидент получил огласку, продавец заявила, что всего лишь зашла в туалет и не принимала активного участия в произошедшем. После публикации видео девушка извинилась, но при этом Татьяне начали приходить угрозы от супруга продавщицы, а после он и вовсе напал на нее.

По словам Татьяны, ее дочь всё еще жалуется на головные боли, боли в боку и тошноту. Девочка долгое время боялась одна ходить в школу и выходить на улицу. Известно, что у пострадавшей сломано ребро.

Пресс-служба прокуратуры Волгоградской области заявило о начатой проверке.

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