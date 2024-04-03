В России более 60 компаний зарегистрировались в САР за I квартал 2024 года
В России более 60 компаний зарегистрировались в специальных административных районах (САР) на островах Русский и Октябрьский за I квартал 2024 года. Об этом сообщил 3 апреля первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов по итогам отчета председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме.
«САРы очень востребованы российским бизнесом. Сейчас в районах зарегистрировано 390 участников. С конца 2023 года более 60 компаний переехали в САРы. Кроме того, САРы создают все необходимые предпосылки для привлечения инвестиций в развитие Калининградской области и Приморского края», — приводит слова Торосова пресс-служба Минэкономразвития.
Среди 390 участников — 388 международных компаний и два международных общественно-полезных фонда. Из них на острове Русский — 92 международные компании, на острове Октябрьский — 296 компаний и два международных общественно-полезных фонда.
В конце 2023 года с САР было зарегистрировано 332 участника (331 международная компания и 1 международный общественно-полезный фонд.
Специальные административные районы — это действующий с 2018 года уникальный правовой режим на отдельных территориях, куда могут «переехать» иностранные компании.
Ранее, 14 марта, Торосов рассказал «Известиям», что международные компании столкнулись с ситуацией, когда им необоснованно или по независимым от них причинам отказано в исключении из иностранного реестра юридических лиц в недружественном государстве. При этом обращения фирм зачастую систематически остаются без ответа. Он уточнил, что были приняты изменения, которые позволили продлить срок выхода из иностранных реестров компаний при переезде в САР.