Масштабный ремонт самой протяженной пешеходной улицы стартовал в Грязях
В городе Грязи Липецкой области начался масштабный ремонт пешеходной улицы Правда. Об этом глава Грязинского района Владимир Рощупкин сообщил в своем Telegram-канале.
«Уже приступили к демонтажу плитки и ремонту тепловых сетей. Все усилия направлены на то, чтобы самая протяженная пешеходная улица города стала еще более комфортной», — рассказал чиновник.
Как уточняет GOROD48, проект благоустройства грязинского Арбата победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2023 году.
Согласно проекту, на улице Правды появятся сухой фонтан, велодорожка, сцена для проведения мероприятий и показа кино, игровая детская зона, скамейки с навесами. Также запланированы озеленительные работы.