Ищите коридор

По нескольким турецким городам прокатилась волна массовых беспорядков. Агрессивно настроенные демонстранты от Измира на западе до Хаккяри на востоке протестуют из-за решения минюста снять с выборов, которые прошли 31 марта в стране, одного прокурдского кандидата в городе Ван. Речь идет о баллотировавшемся на пост градоначальника Абдулле Зейдане.

В результате нападения его сторонников на офис главы правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Зейдина Кая в провинции Хаккяри, а также на фоне их столкновений с силовиками в город ввели силы жандармерии для обеспечения правопорядка на улицах. Уговоры, водометы и слезоточивый газ оказались бессильны перед обезумевшей толпой. Коктейлям Молотова власти пришлось противопоставить в том числе и бронетранспортеры. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержании 89 человек в Ване, Хаккяри, Сиирте, Батмане, Ширнаке и Измире.

По его словам, причинами задержаний послужили несанкционированные демонстрации, нападение на силовиков с камнями, но прежде всего проблема в другом. Участники беспорядков позволяли себе скандирование лозунгов, восхваляющих сепаратистскую террористическую организацию, уточнил министр.

И действительно, на многочисленных видеокадрах отчетливо слышен лозунг «Да здравствует лидер Апо». Так сторонники признанной террористической в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) обычно приветствуют друг друга. Симптоматично и то, что левацко-курдская партия DEM, от которой и баллотировался снятый с выборов кандидат, не скрывает своей аффилированности c Партией демократии народов (тур. HDP). Лидеры последней Селяхаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг были еще в 2016 году арестованы силовиками по подозрению в связях с РПК.

Не исключено, что беспорядки, которые пока продолжаются в Ване, были инспирированы коллективным Западом. У этой версии есть своя вполне прослеживаемая экономическая и геополитическая подоплека.

Для густонаселенной и многонациональной Турции курдский вопрос на протяжении десятилетий оставался кровоточащей раной. Как минимум с 80-х годов XX века западные спецслужбы по факту поддерживали проявления курдского сепаратизма. Причем как в Турции, так и в сопредельных ей Сирии, Ираке, Иране.

Подтверждением тому послужит поддержка США так называемых Сирийских демократических сил в Сирии. К слову, входящие в эту структуру курдские Отряды народной самообороны (YPG) тесно связаны с PПK. Именно поэтому турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган санкционировал за последние годы четыре крупные операции против сепаратистов, подстрекаемых американцами. Совершенно очевидно, что многие курдские организации, стоящие на позициях сепаратизма, давно превратились в игрушку внерегиональных кукловодов. Авторам межнациональных трагедий крайне выгодно создать для Турции очередную трансграничную угрозу, втянув в нее Эрдогана и страну.

Наблюдаемые сегодня события разворачиваются на фоне планов Турции и Ирака создать совместный оперативный центр по борьбе с РПК в конце марта. Кроме того, готовится к подписанию соответствующий стратегический рамочный документ. Координация антитеррористических усилий Анкары и Багдада необходима для обеспечения безопасности в рамках готовящейся антитеррористической операции турецкой армии на севере Ирака. В Багдаде не возражают против этого, поскольку уничтожение РПК отвечает интересам не только турок, но и иракцев.

Ведь турецкая и иракская стороны намерены прежде всего обеспечить безопасность проекта транспортного коридора «Путь развития». Он соединил бы Турцию с иракским портом Эль-Фао в Персидском заливе, что многократно повысило бы влияние Анкары в мировой логистике. Закончить мегапроект, который создаст до 100 тыс. рабочих мест, планируют к 2025 году. Подоплека в том, что в случае его реализации маршрут имеет все шансы на то, чтобы создать конкуренцию Суэцкому каналу, а также американо-индийскому проекту «Индия – Ближний Восток – Европа».



«Путь развития» стал бы едва ли не самым кратчайшим среди коридоров Север – Юг, которые свяжут Восточную Азию, Ближний Восток и Европу. Не говоря уже о том, что он был бы наиболее доступным. Проектом уже заинтересовались богатейшие монархии Персидского залива.

Это означает, что по западноцентричной модели мира будет нанесен еще один удар после появления аналогичного по смыслу российского МТК Север – Юг.

Соответственно, для коллективного Запада на кону стоят триллионы долларов, которые могут оказаться у турок и иракцев в кармане. Вдобавок США рискуют окончательно утратить торгово-политическое влияние в свете проблем в районе Суэцкого канала и Баб-эль-Мандебского пролива.

Вот почему именно сейчас наносится удар по общественному и межнациональному единству Турции. При этом инструментом выступают курдские партии и организации. Таким образом, антитеррористическая операции на севере Ирака вполне может оказаться под угрозой срыва. Едва ли турецкая армия и силовые структуры смогут спокойно проводить трансграничные операции, оставляя за спиной угрозу сепаратизма и дестабилизации. Из этого следует, что сроки по реализации «Пути развития» с Ираком могут быть сдвинуты вправо.

Тем временем США могут воспользоваться возникшей паузой, чтобы решить проблему с хуситами, блокирующими движение танкеров к Суэцкому каналу. Не стоит забывать и о другой задаче, которая стоит перед Вашингтоном — поскорее решить ближневосточный кризис в Израиле. Хотя бы потому, что израильские порты должны сыграть ключевую роль в проекте «Индия – Ближний Восток – Европа». Вероятно, союзников Анкары по НАТО вполне устроила бы полыхающая Турция. США и Франция не скрывают жгучего желания поскорее вывести конкурента из игры.

Правда, эти западные расчеты на раскол турецкого народа с высокой долей вероятности снова не оправдаются. Помнится, в июле 2016-го во время попытки госпереворота в республике нечто подобное уже предпринималось. Итог широко известен — страна вышла из кризиса еще более окрепшей.

Автор — директор Центра изучения новой Турции

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