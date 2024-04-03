Путин проводит совещание по развитию новых регионов РФ. Трансляция

Президент России Владимир Путин в среду, 3 апреля, проводит совещание по развитию новых регионов страны. «Известия» ведут прямую трансляцию события.

Как анонсировал ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, главе государства будет доложено о ходе строения и восстановления объектов.

«Будут докладывать [заместитель председателя правительства] Марат Хуснуллин, [глава Минздрава Михаил] Мурашко и другие», — отмечал он.