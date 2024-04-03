Во Франции сломался самолет Блинкена

Самолет госсекретаря США Энтони Блинкена сломался во Франции, из-за чего делегация была вынуждена ехать на встречу министров НАТО в Брюсселе на машине, сообщило 3 апреля агентство Bloomberg.

«Представитель Госдепартамента сообщил о технических проблемах с самолетом, на котором Блинкен прилетел во Францию. Делегация Блинкена ехала на машинах из Парижа в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе», — сказано в материале.

Проблема была обнаружена у Boeing 737, до Бельгии пришлось ехать около 300 км, говорится в сообщении.

В последние месяцы американская авиастроительная компания Boeing находится в центре скандалов, происшествия с лайнерами корпорации происходят регулярно по всему миру. Так, подобный инцидент произошел в середине марта с самолетом президента Польши Анжея Дуды, который сломался во время визита в США. Отмечалось, что у Boeing 737 вышла из строя бортовая система наблюдения за экипажем.

Кроме того, 8 марта Boeing 777 при вылете из Сан-Франциско в Японию потерял шину, ему пришлось совершить экстренную посадку в Лос-Анджелесе. Также уточнялось, что шина упала на парковку и повредила несколько автомобилей.

Федеральное управление гражданской авиации США в январе постановило приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента с разгерметизацией борта Alaska Airlines в Портленде, штат Орегон. Решение затронуло 171 самолет.