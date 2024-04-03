Реклама
Прямой эфир
Общество
РКК собрал более 1,5 млрд рублей на помощь семьям погибших и пострадавших в «Крокусе»
Авто
Мишустин указал на шансы России создать хороший электромобиль
Спорт
Лыжник Большунов выиграл гонку преследования в финале Кубка России
Политика
Зампостпреда РФ при ОБСЕ указал на утрату НАТО миротворческой силы
Экономика
Мишустин назвал среднюю зарплату в России
Общество
Путин указал на необходимость связать Сахалин с материковой частью РФ мостом
Мир
В Кремле оценили возможность визита Путина на саммит G20 в Бразилию
Мир
Посол в РФ не исключила риск атак Ирана на израильские диппредставительства
Культура
Ирине Пеговой присвоили звание народной артистки России
Мир
Медики реанимировали одного из пострадавших после удара молнии в Японии
Мир
СМИ сообщили подробности об устроившем стрельбу в финской школе подростке
Мир
СМИ сообщили о выделении странами ЕС миллиардов евро АПК на фоне протестов фермеров
Происшествия
Пострадавшая при обстреле ВСУ жительница Курской области скончалась в больнице
Экономика
Эксперт спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ в апреле на уровне 16%
Мир
Финляндия отправит Украине 23-й пакет военной помощи на €188 млн
Мир
На Западе признали превосходство РФ над союзниками Украины в снаряжении

Чешского певца Ладислава Бубнара госпитализировали после нападения

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чешский певец Ладислав Бубнар был госпитализирован, после того как его в Москве избил знакомый. Об этом 3 апреля сообщила «Известиям» официальный представитель музыканта Алиса.

По ее словам, несколько месяцев назад один из знакомых попросил исполнителя помочь с открытием массажного салона. Бубнар согласился: он помог с арендой помещения и базой клиентов. Через четыре месяца после этого артист сказал, что выделил достаточно денег и больше не хочет вкладываться в бизнес.

Однако предприниматель обозлился и 1 апреля пришел в студию Бубнара, в тот момент он проводил там занятие с учеником. Товарищ вызвал певца в коридор, где и напал на него, уточнила представительница исполнителя.

Она рассказала, что в тот день получила от Бубнара сообщение с просьбой о помощи. Приехав в студию артиста женщина обнаружила его избитым, после чего они поехали в больницу. Там медики диагностировали ушиб мягких тканей. В настоящее время Бубнар продолжает лечение дома.

Ранее, 22 февраля, в Санкт-Петербурге мужчина напал на знакомого с мачете в результате ссоры. Очевидцы пытались остановить нападавшего, тот не останавливался и продолжал атаковать. В результате пострадавший был госпитализирован с травмами головы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024