Чешского певца Ладислава Бубнара госпитализировали после нападения

Чешский певец Ладислав Бубнар был госпитализирован, после того как его в Москве избил знакомый. Об этом 3 апреля сообщила «Известиям» официальный представитель музыканта Алиса.

По ее словам, несколько месяцев назад один из знакомых попросил исполнителя помочь с открытием массажного салона. Бубнар согласился: он помог с арендой помещения и базой клиентов. Через четыре месяца после этого артист сказал, что выделил достаточно денег и больше не хочет вкладываться в бизнес.

Однако предприниматель обозлился и 1 апреля пришел в студию Бубнара, в тот момент он проводил там занятие с учеником. Товарищ вызвал певца в коридор, где и напал на него, уточнила представительница исполнителя.

Она рассказала, что в тот день получила от Бубнара сообщение с просьбой о помощи. Приехав в студию артиста женщина обнаружила его избитым, после чего они поехали в больницу. Там медики диагностировали ушиб мягких тканей. В настоящее время Бубнар продолжает лечение дома.

Ранее, 22 февраля, в Санкт-Петербурге мужчина напал на знакомого с мачете в результате ссоры. Очевидцы пытались остановить нападавшего, тот не останавливался и продолжал атаковать. В результате пострадавший был госпитализирован с травмами головы.