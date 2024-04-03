Карта спецоперации на Украине 3 апреля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 3 апреля можно в материале «Известий».

Как сообщили в Министерстве обороны России, на купянском направлении подразделения Западной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника и отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери Киева за сутки составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США и два 152-миллиметровых орудия Д-20.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 53-ймеханизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны. Также отражены 10 контратак формирований 81-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой, 67-й, 72-ймеханизированных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии Украины. Потери противника составили до 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины: «Козак» и MaxPro, а также 19 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 105-миллиметровое орудие М119 производства США, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-миллиметровая гаубица Д-30 и 100-миллиметровая противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям противника и отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й, 59-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-миллиметровую гаубицуМ777 производства США, 152-миллиметровое орудие Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери противника составили до 155 военнослужащих, три автомобиля, а также 122-миллиметровая боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

На херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны. Потери ВСУ составили: до 35 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании,152-миллиметровое орудие Д-20 и 122-миллиметровая гаубица Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 581 самолет, 270 вертолетов, 18 538 беспилотных летательных аппаратов, 495 зенитных ракетных комплексов, 15 684 танка и других боевых бронированных машин, 1262 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8644 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 576 единиц специальной военной автомобильной техники.

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