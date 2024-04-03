Средняя стоимость земельных участков в Подмосковье выросла за год на 40%

По итогам 2023 года средняя стоимость дома на участке с коммуникациями в Подмосковье выросла на 40%, а средняя стоимость сотки проданных участков увеличилась на 46%, следует из данных компании «Астерра», с которыми ознакомились «Известия» 3 апреля.

По информации экспертов, в I квартале 2024 года не отмечается тенденции к уменьшению стоимости на земельные участки в Московской области.

В компании обратили внимание на то, что таунхаусы стали одним из наиболее востребованных форматов на рынке загородного жилья. При выборе готового объекта или строительстве с нуля приоритет получают проекты с небольшой площадью — от 100 до 150 кв. м.

Кроме того, актуальными проектами в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) становятся минималистичные одноэтажные объекты, без дополнительных архитектурных деталей и украшений. Всё чаще россияне при строительстве выбирают типовые проекты.

Также эксперты отметили, что привлечение ипотечных средств для покупки загородной недвижимости стал главным трендом современного ИЖС.

Восточное направление Московской области, на территории которого располагается 33 121 земельный участок и присутствуют все крупные застройщики рынка, занимает лидирующую позицию по количеству строящегося и сдающегося загородного жилья, добавили в компании.

«Эффективная площадь, разумные траты, минимализм и одноэтажность стали главными критериями для покупателей загородной недвижимости и земельных участков. Представления о заоблачной цене на покупку дома и о сложностях, которые возникают в процессе приобретения и эксплуатации, долгое время тормозили развитие этого рынка. Сейчас ни один из этих пунктов не соответствует действительности: дом можно купить по цене квартиры в новостройке, а бытовые вопросы перепоручить застройщикам и их управляющим компаниям. Рынок загородной недвижимости не остановит своего движения вверх, до конца этого года мы можем увидеть рост до 15%», — сказал директор по развитию компании «Астерра» Константин Злобин.

По его мнению, строительство в рамках разных направлений Московской области будут также развиваться неравномерно и учитывать современные запросы населения.

Ранее, 10 марта, в федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что спрос россиян на загородную недвижимость растет рекордными темпами — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он выше на 68%. По их прогнозу, в этом году спрос на земельные участки, дачи и дома может превысить спрос на городские квартиры.