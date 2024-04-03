Названы дата проведения Российского винодельческого форума

«Росконгресс» объявил даты проведения Российского винодельческого форума. Третий Российский винодельческий форум состоится 7–8 ноября 2024 года в Москве.

«Диалог между производителями, потребителями и регуляторами рынка вина играет важную роль в развитии отрасли. Благодаря обмену мнениями и опытом на Форуме можно рассмотреть ключевые вопросы и наметить стратегию для повышения конкурентоспособности сектора. Участие всех заинтересованных сторон позволяет выработать конструктивные пути развития, которые способствуют достижению новых высот в виноделии», — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Выбор именно этих дат не только позволит подвести итоги очередного насыщенного событиями винодельческого года в России, но и подчеркнет ежегодный характер Форума и его преемственность с мероприятиями прошлых лет. Форум создан по инициативе Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР) и, как и в прежние годы, проводится Фондом «Росконгресс» в тесном сотрудничестве.

«Форум традиционно является главным отраслевым событием года. Принятые на нем решения во многом определяют направления работы всей отрасли на год, но не стоит забывать, что российское виноделие развивается опережающими темпами и год у нас идет за два, а то и за три», — подчеркнул председатель правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев.

Деловая программа мероприятия вновь объединит представителей отраслевых ведомств, виноделов, виноградарей, дистрибуторов, закупщиков торговых сетей и ресторанов, журналистов и блогеров. Стратегии и инициативы, обсуждение которых пройдет в рамках Форума, будут способствовать дальнейшему развитию российского винного рынка в меняющихся условиях госрегулирования и господдержки винодельческой отрасли.

Организаторами РВФ выступают Фонд «Росконгресс» и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке правительства Российской Федерации. Стратегический научный партнер — НИЦ «Курчатовский институт».