Госдеп США выразил обеспокоенность принятым в Киргизии законом об НКО

Госдепартамент США выразил обеспокоенность из-за принятия в Киргизии закона о контроле за деятельностью некоммерческих организаций (НКО). Соответствующее заявление представителя Госдепа Мэтью Миллера опубликовано 3 апреля на сайте посольства США в Бишкеке.

«Это последнее из серии действий правительства Киргизии, которые подорвали демократическое управление и гражданское общество», — заявил Миллер.

По его мнению, НКО якобы играют «решающую роль в объединении правительства и общества». Ограничение работы таких организаций и вмешательство правительства в их деятельность может помешать предоставлению помощи США, добавил представитель Госдепа.

Накануне президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) о подписании закона о НКО, предусматривающего введение в республике статуса «иностранный представитель» для организаций, финансируемых из-за рубежа и осуществляющих политическую деятельность.

14 марта парламент Киргизии в третьем, окончательном, чтении одобрил закон об иноагентах. Документ поддержали 66 депутатов, против выступили пять человек. Зампред правительства республики Эдиль Байсалов, комментируя принятое решение, напомнил, что документ не предполагает репрессивных мер.