Эксперт рассказал, как подготовить свой смартфон к путешествию

Планируя путешествие, внимание стоит уделить и смартфону. О том, как подготовить устройство к поездке, «Известиям» 3 апреля рассказал ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак.

В первую очередь, по словам эксперта, нужно подключить функцию роуминга. Операторы связи предлагают сегодня сразу несколько пакетов минут и Мб для путешествий.

«Подключите подходящую вам услугу, так вы сможете остаться на связи в наиболее важный момент, когда доступ к интернету необходим, а публичного Wi-Fi нет. В начале поездки отключите сотовые данные — так вы защитите себя от неожиданных списаний за использование интернета приложениями, которые могут работать в фоне (например, синхронизация с облачными хранилищами или соцсети). Если у вас нет необходимости иметь подключение к интернету 24/7, наиболее оптимальная комбинация — это использование авиарежима и Wi-Fi. Публичные Wi-Fi в аэропортах или вокзалах могут создать риск перехвата данных вашей учетной записи, например, в почте. Используйте только официальные точки доступа, защищенные паролем и авторизацией», — сказал Руснак.

По его словам, следует заранее загрузить карты нужного региона на устройство, чтобы сохранять ориентацию на местности без интернета.

«Еще один момент — физическая защита устройства с помощью чехла и стекла для экрана. Если вы планируете отдых у воды — можно рассмотреть специальные водонепроницаемые чехлы для смартфонов. Для активного отпуска понадобится защитный экран и чехол, чтобы предотвратить последствия неожиданных падений», — добавил эксперт.

Не менее важно решить вопрос автономности благодаря наличию внешнего аккумулятора (павербанка). Как обратил внимание специалист, в ряде стран существуют специальные правила их провоза, например, в КНР можно ездить только с аккумулятором, на котором указана его мощность, в противном случае аппарат придется оставить в аэропорту. По общим правилам, перевозить запасную батарею можно только в ручной клади, и она должна быть полностью заряжена.

«Заранее защитите доступ к девайсу с помощью блокировки экрана: установите PIN-код либо графический ключ, или же настройте двухфакторную аутентификацию. Лучше всего заранее загрузить на смартфон все данные, которые вам пригодятся: приложения с картами и расписанием общественного транспорта, информацией об играх, банковские и другие. Так, если по какой-то причине ваш смартфон вдруг откажется выходить в Сеть, а Wi-Fi-точки рядом не будет, вы всегда сможете просмотреть важную для вас информацию в офлайн-режиме», — заключил эксперт.

Ранее OneTwoTrip составил рейтинг стран, где россияне хотят побывать летом 2024 года. Возглавила летний топ Турция: туда в период с июня по август хотят отправиться 22,4% путешественников. Вторую строчку заняла Грузия с долей 18,1%. А на третьем месте оказалась Армения, где этим летом хотят отдохнуть 4,6% путешественников.