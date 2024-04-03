Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от проигрыша в матче НХЛ
Передача российского хоккеиста Александра Овечкина не спасла команду от проигрыша, «Вашингтон Кэпиталз» потерпела поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сейбрз».
На счету нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Овечкина — результативная передача. Всего в сезоне-2023/24 НХЛ россиянин набрал 59 очков (26 голов и 33 передачи) в 71 игре.
Игра проходила в Баффало и завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:2. В команде «Сейбрз» шайбы забросили Земгус Гиргенсонс (16-я минута), Джон-Джейсон Петерка (17-я, 31-я), Расмус Далин (44-я), Тейдж Томпсон (45-я) и Алекс Так (46-я). В «Кэпиталз» отличились Мартин Фехервари (3-я минута) и Дилан Строум (40-я).
28 марта во время матча Овечкин провел успешный силовой прием против защитника «Торонто Мэйпл Лифс» — плечом толкнул Маккейба в грудь, из-за чего тот свалился на лед. Канадский хоккеист «Торонто» Марк Джиордано ответил на прием, ударив Овечкина по лицу в одном из следующих эпизодов, в результате чего был удален на две минуты.
Ранее, 21 марта, Овечкин занял 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ. Сейчас в активе россиянина — 1539 очков (845 голов и 694 передачи) по результатам 1412 матчей. По этому показателю он достиг результата Джо Торнтона (1539 очков в 1714 матчах) и разделил с ним 13-ю строчку в рейтинге лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ.