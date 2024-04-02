Умерла актриса из «Женитьбы Бальзаминова»

Скончалась народная артистка России Татьяна Конюхова. Об этом 2 апреля сообщила Гильдия актеров Союза кинематографистов России.

«2 апреля на 93-м году после продолжительной болезни ушла из жизни актриса театра и кино, кавалер ордена Почета, народная артистка России Татьяна Георгиевна Конюхова», — говорится в сообщении на сайте гильдии.

В объединении отметили, что в своих работах артистка раскрыла многообразие женских характеров. В памяти зрителей, коллег, поклонников и студентов Конюхова навсегда останется яркой и любимой актрисой, добавили в союзе.

Татьяна Конюхова завершила свою карьеру в 2011 году. Она известна своими ролями в таких фильмах, как «Майская ночь, или Утопленница», «Доброе утро», «Разные судьбы», «Над Тиссой», «Солнце светит всем», «Карьера Димы Горина», «Женитьба Бальзаминова» и другие.

Кроме того, актриса была членом Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств.